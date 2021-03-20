شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عودة الخيار الأول للمقاصة.. وإنهاء ملف رحيل إيهاب جلال للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى المقاصة محمد عودة، المدير الفني للنصر الليبي، على رأس المرشحين لخلافة إيهاب جلال فى تدريب الفريق الفيومي الفترة المقبلة، باعتباره الأقرب بين الأسماء المطروحة فى أسلوب إيهاب جلال ولقناعة مجلس إدارة المقاصة بقدراته التدريبية.

ومن المقرر أن ينهي مسئولو المقاصة ملف رحيل إيهاب جلال لتولي تدريب الإسماعيلي الليلة بعد الجلسة التى تجمعهم مع مسئولى الدراويش وبمقتضاها يحصل مسئولو النادى الفيومي على شيك بمبلغ 2 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى فى عقد جلال ويكون مستحق الدفع فى وقت لاحق.

وكشف مصدر مقرب من محمد عودة أنه لا يمانع تولي تدريب المقاصة والاعتذار عن الاستمرار مع النصر الليبي، لاسيما أنه يتواجد فى القاهرة حاليا لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها فريقه لتوقف الدوري الليبي، وفقا للأجندة الدولية وارتباط منتخب ليبيا بخوض مباراتين فى التصفيات الأفريقية.

ويؤجل مسئولو المقاصة فكرة فتح مفاوضات مع عودة لحين إنهاء ملف إيهاب جلال بشكل رسمي، لاسيما أن جلال ينوي اصطحاب معاونيه معه وهم حمد إبراهيم ومصطفى كمال والدكتور هشام مصطفى، ومحلل الأداء الخاص به.

وفاز فريق المقاصة على كوكاكولا بهدف نظيف فى المباراة الودية التي جمعتهما اليوم، السبت، على الملعب الفرعى لاستاد الدفاع الجوي، ضمن برنامج الإعداد المحدد من قبل الجهاز الفنى للفريق الفيومى استعدادا لاستكمال منافسات الدوري المصري.

وسجل محمد كمال هدف فوز المقاصة على كوكاكولا، حيث لعب الفريق الفيومي بعدد من اللاعبين البدلاء من أجل تجهيزهم للمواجهات المقبلة.

وشهدت المباراة تواجد إيهاب جلال المدير الفني والذى قاد المباراة الودية، رغم الاتفاق على انتقاله لتدريب الإسماعيلي، بعد الاتفاق مع إدارة النادي الفيومي، ولكن ينتظر مسئولو النادي الفيومي الحصول على 2 مليون جنيه قيمة الشرط الجزائى للموافقة على رحيل جلال عن تدريب الفريق الفيومي.

فريق المقاصة واجه أسوان أمس، الجمعة، وفاز عليه بثنائية، بينما خسر من الإنتاج الحرب بهدفين لهدف في أولى مبارياته الودية.