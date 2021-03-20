شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مران الزمالك غدًا استعدادا لمولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقديم موعد تدريب الفريق غدًا الأحد ليقام في الحادية عشرة صباحًا على ملعب النادى بدلاً من الموعد السابق وهو الثانية ظهرًا.

ويستعد فريق الزمالك للقاء مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام بالجزائر، ويحتاج الزمالك يحتاج للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالى بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراتى الجولتين الخامسة والسادسة أمام الزمالك والترجى ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثانى المجموعة برفقة الترجى الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض فى الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

من ناحية أخرى، رفض أسامة نبيه، المدرب العام في الفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله الفنى فى الجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة قبل مواجهة الترجى التونسى الأخيرة فى دورى أبطال أفريقيا، خلفًا للبرتغالى جايمى باتشيكو.

وطلب نبيه عدم تولى منصب مدير الكرة بجانب عمله كمدرب عام، حتى لا يتعارض العملان مع بعضهما البعض، أو يؤثر كل منهما على الآخر فى الفترة المقبلة.

وكان مسئولو الزمالك فضلوا إسناد مهمة مدير الكرة لأسامة نبيه حتى يتمكن من إعادة الاتزان الإدارى داخل صفوف الزمالك، خاصة وإنه يمتاز بالشخصية القوية ويُجيد التعامل مع اللاعبين.

وتجرى محاولات من أجل إقناع أسامة نبيه بالدمج بين المنصبين فى الجهاز الفنى، وفى حال إصراره على عدم شغل منصب مدير الكرة والاكتفاء بالمدرب العام، سيبدأ مسئولو النادى الأبيض البحث عن مدير كرة للفريق.