شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعقد مؤتمر صحفياً لإعلان التعاقد مع ايهاب جلال غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى برئاسة على أبو جريشة، على عقد مؤتمر صحفى غداً الاحد لإعلان التعاقد مع ايهاب جلال المدير الفنى السابق لمصر المقاصة بأحد فنادق الإسماعيلية على أن يسبق المؤتمر الصحفى حفل تكريم للبوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق للدراويش بعد اعتذاره عن الاستمرار مع الفريق.

ووجهت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، دعوة للبوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى السابق للدروايش لحفل تكريم ظهر غد الأحد بمقر النادى تقديراً لجهود المدرب الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه بداعى غياب التوفيق الذى لازمه منذ توليه المسئولية رغم الأداء الجيد الذى ظهر به الإسماعيلى تحت قيادته.

واستقرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى على تعيين مجدى الباز رئيساً للجهاز الطبى للدراويش فى الجهاز الفنى الجديد المزمع الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة، وكان إيهاب جلال المدير الفنى لمصر المقاصة قد اتفق مع مسئولى اللجنة الفنية للدراويش على اختيار حمد إبراهيم مدرباً عاماً فى جهازه، وأحمد حسام مدرباً، ومصطفى كمال مدرباً لحراس المرمى، والمهندس على طه محلل أداء والأخير هو "حفيد طه إسماعيل" نجم الأهلى الأسبق.

ويترقب النادى الإسماعيلى وصول إخطار مصر المقاصة لإتحاد الكرة بشأن إقالة إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الفيومى لإعلان تنصيبه مديراً فنياً للدراويش طبقاً للإتفاق المبرم بين إدارة الناديين .

وتسببت "إجازة" اتحاد الكرة أمس الجمعة فى تأخير إعلان الصفقة لحين إتمام اخطار الجبلاية التى تشترط لوائحه إقالة المدرب للسماح لله بالعمل فى نادى أخر خلال الموسم الواحد، بينما استقالة المدرب تمنعه من العمل فى أى ناد خلال الموسم.

ومنحت اللجنة الفنية للإسماعيلي مسئولي نادي مصر المقاصة قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد إيهاب جلال والمقدر بـ 2 مليون جنيه من أجل الموافقة على رحيل المدير الفني لقيادة الدراويش.

كان مسئولو الإسماعيلى قبلوا اعتذار البوسنى دراجان يوفيتش المدير الفنى، بشأن عدم الاستمرار فى قيادة الفريق الأول بعد تراجع النتائج رغم تقديم عروض جيدة، حيث قاد يوفيتش الفريق فى 8 مباريات بينهم كأس مصر، حيث فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى ثلاث مواجهات وخسر 4 مباريات.

الفريق سجل تحت إدارة مدرب أول أغسطس الأنجولى سابقا 5 أهداف واستقبلت شباكه 10 أهداف وتم تحقيق كلين شيت فى لقاء.