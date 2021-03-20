بنزيما يتوهج في ثلاثية ريال مدريد أمام سيلتا فيجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على مضيفه سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب بالايدوس مساء السبت، ضمن منافسات الأسبوع الـ28 لمسابقة الدوري الإسباني.

ويدين الريال بالفضل في الفوز إلى نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي توهج بتسجيل هدفين وصناعة الهدف الثالث، ليواصل سلسلته التهديفية في الفترة الأخيرة رافعا رصيده إلى 17 هدفا في الليجا حتى الآن.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة ليحتل المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد، الذي يلتقي ديبورتيفو ألافيس غدا الأحد.

وابتعد الريال بفارق نقطة واحدة أمام برشلونة صاحب المركز الثالث، الذي يخوض مباراته في الجولة غدا الأحد أمام ريال سوسييداد، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما النجم كريم بنزيمة في الدقيقتين 20 و30 ثم رد سيلتا فيجو بهدف سجله سانتي مينا في الدقيقة 40 .

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وضع البديل ماركو أسينسيو بصمته في المباراة وأضاف الهدف الثالث لريال مدريد إثر تمريرة من بنزيمة.

ورفع بنزيما رصيده إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإسباني، بفارق أربعة أهداف خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة وهدف واحد خلف لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد.

تشكيل ريال مدريد من: تيبو كورتوا، ناتشو، رافائيل فاران، لوكاس فاسكيز، فيرلاند ميندي، كاسيميرو، لوكا مودريتش، توني كروس، فيدي فالفيردي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما.