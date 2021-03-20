طارق حامد يحسم موقفه من عرض الشارقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

نفى طارق حامد، لاعب وسط فريق نادي الزمالك، صحة ما تردد عن تلقيه عرضًا من جانب نادي الشارقة الإماراتي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة.

وأضاف اللاعب في تصريحات عبر الموقع الرسمي للزمالك، اليوم السبت، أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا في هذا الشأن، "لم يتحدث معي أي مسئول بناد الشارقة لضمي".

وأشار لاعب وسط الزمالك، إلى أن تركيزه ينصب في مباريات فريقه فقط، من أجل تحسين نتائج الفريق أفريقيًا والاستمرار على قمة الدوري الممتاز وحصد اللقب.

ويمر الزمالك بسوء نتائج على مستوى بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث لم يحقق الفريق أي انتصار حتى الآن بعد مرور أربع جولات إثر التعادل في مباراتين والخسارة في مباراتين وتحديدًا من الترجي.

ويتواجد الزمالك بالترتيب الثالث برصيد نقطتين، بينما يتصدر الترجي، والذي ضمن التأهل في الصدارة برصيد عشر نقاط يليله مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، وأخيرًا توينجيت برصيد نقطة.

ويمتلك الزمالك فرصة التأهل لدور الثمانية قاريًا بشرط الفوز على مولودية الجزائر وتوينجيت مقابل خسارة بطل الجزائر في الجولة الأخيرة ضد الترجي.

أما محليًا فيتواجد الزمالك في صدارة ترتيب دوري We المصري برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.