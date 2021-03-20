علي جبر يكشف كواليس فشل انضمامه للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف علي جبر، مدافع بيراميدز، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع ناديه من أجل التعاقد معه خلال العام الماضية.

وقال جبر، خلال حلوله ضيفاً بالحلقة الرابعة من برنامج "الدربي" بإنتاج WE المذاع عبر "يوتيوب": "نعم كنت قريبا من الأهلي العام الماضي، لكن لم تتم الصفقة في النهاية".

وأضاف مدافع الزمالك السابق: "الأهلي دخل في مفاوضات جدية لضمي، لكن الأولوية كانت لبيراميدز والمفاوضات كانت من خلال النادي ومسؤولو الناديين هم الذين تولوا ذلك".

وعن أفضل من جاورهم في قلب الدفاع، أكد علي جبر: "لعبت بجوار عدة مدافعين، لكن أفضل من زاملتهم هما أحمد حجازي ومحمود حمدي الونش".

يُذكر أن علي جبر (32 عاما) يرتبط بعقد مع بيراميدز حتى 2024، حيث قام اللاعب في يونيو الماضي بتجديد عقده مع النادي لموسمين إضافيين، بعدما كان ينتهي عقده القديم في 2022.