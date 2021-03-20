بنشرقي يعود للقاهرة الأحد تمهيدًا للانضمام لتدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

يعود المحترف المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك، إلى القاهرة غدًا الأحد قادمًا من بلاده المغرب بعد الراحة السلبية التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ومن المقرر أن ينتظم أشرف بنشرقي في التدريبات الجماهية بعد عودته من بلاده، استعدادًا لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها الثالث في أبريل المقبل في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وكان بنشرقي شارك في مباراة الزمالك والترجي الماضية والتي انتهت لصالح فريق "باب سويقة" بهدف دون رد ضمن حسابات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحتاج الزمالك للفوز على مولودية الجزائر من أجل إنعاش أماله في التأهل وتخطي مرحلة المجموعات، حيث يتصدر الترجي والذي صعد الترتيب برصيد عشر نقاط، في المقابل يأتي مولودية الجزائر برصيد 8 نقاط، أما الزمالك فيحتل المركز الثالث برصيد نقطتين وأخيرًا توينجيت برصيد نقطتين.

جدير بالذكر أن تأهل الزمالك للدور التالي سيكون من خلال الفوز على المولودية ثم توينجيت مقابل خسارة بطل الجزائر في الجولة الأخيرة أمام الترجي.