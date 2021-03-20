"لم يعلم إصابته بالسرطان في البداية".. قصة وفاة لاعب بلطيم سعد مرسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يتوقع سعد مرسي، لاعب نادي بلطيم ـ الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثةـ أن ما أخبره الطبيب بأنه مجرد "مغص" سيكون سرطاناً يودي بحياته خلال شهر.

سعد مرسي لاعب بلطيم ـ التابع لمحافظة كفر الشيخ ـ كان يُقيم في مقر إقامة اللاعبين بناديه في فبراير الماضي، إذ شعر بآلام في بطنه فذهب رفقة زميله بالفريق إلى أحد الأطباء، الذي أخبره أنه يُعاني فقط من "مغص".

لتمر الأيام ويذهب لمدينته فوه ـ التابعة للمحافظة ذاتها ـ في إجازة لتعاوده الآلام فيقرر الذهاب إلى أحد المستشفيات ليتضح من الفحوصات التي خضع لها إصابته بالسرطان.

أمين صندوق نادي بلطيم، رمضان السيسي، يُشير ليلاكورة/الخليج 365، إلى أنهم خاطبوا اتحاد الكرة على الفور للمساهمة في علاجه، وهو ما تم إذ أصدر القائمون على الاتحاد شيكاً، ولكن حالة اللاعب كانت قد تدهورت وتُوفي.

سعد الذي انضم لصفوف نادي بلطيم من "قلين" قبل عامين من الآن لم يكن ضمن حسابات المدير الفني لفريقه خلال الموسم الجاري، حيث شارك في مباراة واحدة من أصل 15 خاضها فريقه.

ولكن هذا لا يُقلل من موهبة اللاعب بحسب أمين صندوق نادي بلطيم: "كان موهبة مميزة خلف المهاجمين".