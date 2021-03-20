كاف يُخطر الزمالك بطاقم حكام مباراة توينجيت بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي
أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة توينجيت السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بنظيره توينجيت يوم 10 أبريل المقبل في الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويدير اللقاء محمدو كيتا، حكما للساحة من مالي، ويعاونه كل: من سيدو تياما، مساعد أول من بوركينا فاسو، وموديبو سماكي، مساعد ثان من مالي، وبوبو تراوري حكما رابعا من مالي، ويراقب المباراة الجزائري عبد الله جويدة.
جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات يوم 3 أبريل المقبل.
ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما يتذيل توينجيت المجموعة برصيد نقطة، ويتصدر الترجي التونسي برصيد 10 نقاط، ويأتي مولودية الجزائر ثانياً برصيد 8 نقاط.