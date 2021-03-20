نتيجة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو في الدوري الاسباني “الريال يضغط على برشلونة”

تعرف على نتيجة مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 28 من الدوري الاسباني، والتي اسضتافها ملعب بالايدوس، بإدارة الحكم الاسباني “ماريو ميليرو لوبيز”.

واصل ريال مدريد ضغطه على غريمه التقليدي برشلونة بعدما انتزع منه المركز الثاني مؤقتاً، عقب فوزه على مضيفه سلتا فيغو بنتيجة 3-1.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 60 نقطة ليحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الليجا بفارق ثلاث نقاط خلف أتلتيكو مدريد، الذي يلتقي ديبورتيفو ألافيس غدا الأحد، ونقطة واحدة أمام برشلونة الذي يخوض مباراته في المرحلة غدا أمام ريال سوسييداد، بينما تجمد رصيد سيلتا فيجو عند 34 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم ريال مدريد بهدفين سجلهما النجم كريم بنزيمة في الدقيقتين 20 و30 ثم رد سيلتا فيغو بهدف سجله سانتي مينا في الدقيقة 40.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، وضع البديل ماركو أسينسيو بصمته في المباراة وأضاف الهدف الثالث لريال مدريد إثر تمريرة من بنزيمة.

ورفع كريم بنزيمة رصيده بذلك إلى 17 هدفا في المركز الثالث بقائمة هدافي الدوري الإسباني بفارق أربعة أهداف خلف ليونيل ميسي نجم برشلونة وهدف واحد خلف لويس سواريز نجم أتلتيكو مدريد.

بدأت المباراة بين ريال مدريد وسيلتا فيجو بإيقاع لعب سريع واستعرض ريال مدريد تفوقه الهجومي منذ البداية وكاد أن يهز الشباك مبكرا.

ففي الدقيقة الخامسة، ارتكب ايفان فيار مارتينيز حارس مرمى سيلتا فيجو خطأ فادحا لدى الخروج من المرمى، واستخلص فينيسيوس جونيور الكرة بمهارة ثم مررها إلى كريم بنزيمة الذي سدد دون تردد لكن الدفاع تصدى للكرة وأنقذ الشباك.

وفي الدقيقة التاسعة، تلقى بنزيمة كرة عالية من ضربة ركنية سددها توني كروس وسدد الكرة بقوة لكن هوجو مالو مدافع سيلتا فيجو تصدى للكرة وأخرجها إلى ركنية أخرى لم تستغل.

وبمرور الدقائق الأولى، بدأ سيلتا فيجو الدخول في أجواء المباراة وقدم أكثر من محاولة هجومية لكن دون خطورة حقيقية على مرمى ريال مدريد الذي فرض أسلوبه في اللعب.

وفي الدقيقة 20، تلقى كروس عرضية وراوغ الدفاع ببراعة شديدة ثم مرر طولية إلى بنزيمة الذي صوب الكرة بدقة إلى داخل الشباك معلنا تقدم ريال مدريد 1 / صفر.

وكاد سيلتا فيجو أن يدرك التعادل في الدقيقة 23، حيث ارتقى برايس مينديز لكرة طولية عالية ووجهها برأسه لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وارتكب سيلتا فيجو هفوة دفاعية أخرى أسفرت عن الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 30، حيث استخلص بنزيمة الكرة بمساعدة كروس وهيأ نفسه داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بقوة داخل الشباك معلنا تقدم ريال مدريد 2 / صفر.

وكاد سيلتا فيجو أن يهز الشباك بعدها بثوان، حيث انطلق اياجو أسباس وراوغ الدفاع ببراعة ثم مرر عرضية متقنة أمام المرمى إلى سانتي مينا الذي سدد الكرة بلمسة مهارية لكنها مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 40، نجح سيلتا فيجو أخيرا في هز الشباك، حيث أرسل دينيس سواريز كرة طولية من ضربة حرة قابلها سانتي مينا بتسديدة برأسه إلى داخل الشباك معلنا تقليص تقدم ريال مدريد إلى 2 / 1 .

وواصل سيلتا فيجو صحوته الهجومية، وتألق أسباس مجددا في الدقيقة 45 حيث مرر عرضية رائعة إلى مانويل نوليتو لكن الأخير لم يستلم الكرة بالشكل المطلوب ليهدر فرصة ثمينة للتعادل، وينتهي الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2 / 1 .

وبدأ سيلتا فيجو الشوط الثاني بثقة أكبر واستعرض تماسكا دفاعيا أفضل كما واصل نشاطه الهجومي بحثا عن التعادل في حين بدت الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لريال مدريد من حيث التوغل إلى منطقة الجزاء.

وكاد ريال مدريد أن يعزز تقدمه في الدقيقة 60 إثر هجمة شارك فيها كروس وفالفيردي وبنزيمة لكنها انتهت بتسديدة ضعيفة غير متقنة من فينيسيوس تصدى لها الدفاع.

وتألق تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد لكرة خطيرة سددها أسباس في الدقيقة 62 وكادت أن تسفر عن هدف التعادل.

وكاد بنزيمة أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 78 إثر خطأ دفاعي لسيلتا فيجو، وسدد كرة قوية خطيرة لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وحصل النجم لوكا مودريتش على إنذار في الدقيقة 81 بسبب تدخل قوي. وحصل سيلتا فيجو على ضربة حرة سدد منها أسباس كرة خطيرة لكن الحظ عانده وتصدى لها القائم بعد أن ارتطمت برأس كاسيميرو.

وكثف سيلتا فيجو محاولاته الهجومية أملا في خطف هدف التعادل لكن ريال مدريد كثف تركيزه بشكل أكبر على الجانب الدفاعي وبحث عن الفرصة عبر الهجمات المرتدة السريعة.

وكاد البديل فاكوندو فيريرا أن يدرك التعادل لسيلتا فيجو في الدقيقة 90 لكن كاسيميرو تعاون مع الحارس كورتوا في التصدي للكرة.

وفي الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة، أضاف البديل ماركو أسينسيو الهدف الثالث لريال مدريد إثر عرضية رائعة من بنزيمة أمام المرمى، لتنتهي المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1.