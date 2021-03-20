نتيجة مباراة الشباب والتعاون في الدوري السعودي

تعرف على نتيجة مباراة الشباب والتعاون، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021 ضمن الجولة 24 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، والتي يستضيفها استاد الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب.

تنازل نادي الشباب عن صدارة ترتيب الدوري السعودي لصالح “الهلال“، بعدما خسر في الجولة الماضية أمام “الاتحاد”، ليفقد بذلك 8 نقاط، من آخر 5 مباريات، حيث تعادل مع القادسية في الجولة قبل الماضية، كما تعرض للخسارة أمام “الفتح” قبل 4 جولات.

وتراجع نادي الشباب للمركز الثاني وبفارق الأهداف عن المتصدر “الهلال”، وفي رصيده 45 نقطة، جمعها من 23 مباراة، انتصر في 13 مناسبة، وتعادل في 6، وخسر 4 مرات.

في الجهة المقابلة، فسخ نادي التعاون تعاقده مع المدرب الفرنسي “باتريس كارتيرون”، رغم فوزه في الجولة الماضية على فريق “أبها” كما يمر الفريق بفترة جيدة، بإحتلاله المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 35 نقطة.