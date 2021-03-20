فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الدوري الالماني “ثلاثية في 5 دقائق!”

شاهد فيديو يوتيوب لاهداف مباراة “بايرن ميونخ وشتوتجارت”، في إحدى مباريات اليوم السبت 20-3-2021، ضمن الجولة 26 من الدوري الالماني، والتي شهدت تسجيل الفريق البافاري أربعة أهداف في الشوط الأول منها ثلاثية في 5 دقائق.

ونقل بث مباشر مباراة “بايرن ميونخ وشتوتجارت” على قناة بي إن سبورتس 4 ماكس الفرنسية، كما نقل على قناة تي سبورت 2 البريطانية، وقناة سكاي سبورت بوندسليجا 2.

وأقيمت مواجهة بايرن ميونخ وشتوتجارت على ملعب أليانز أرينا، وانطلقت صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 14:30 بتوقيت جرينتش، 16:30 بتوقيت مصر، 17:30 بتوقيت السعودية.

حقق بايرن ميونخ فوزًا كاسحًا على شتوتجارت بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

وتلقى بايرن ميونخ صدمة مبكرة، فبعد مرور 11 دقيقة فقط على انطلاق المباراة، ارتكب الظهير الكندي، ألفونسو ديفيز، مخالفة ضد واتارو إندو، لاعب شتوتجارت، ليحصل على بطاقة صفراء.

لكن الحكم لجأ بعد ذلك لتقنية الفيديو، ليتبين له دهس ديفيز قدم اللاعب الياباني عن عمد، ما دفعه لتعديل قراره، ومنحه بطاقة حمراء مباشرة.

وافتتح القناض البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” التسجيل لفريق بايرن ميونخ في الدقيقة (18) بعدما قابل عرضية سيرج جنابري من الجهة اليسرى بتسديدة مباشرة في شباك الحارس.

وبعد عدة تمريرات قصيرة في جملة فنية رائعة بين مولر وساني، أضاف سيرج جنابري الهدف الثاني بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (22).

وعاد ليفاندوفسكي ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة (23) برأسية قوية بعد عرضية من توماس مولر من الجهة اليمنى، وأحرز المهاجم البولندي الهاتريك، والرابع لفريقه في الدقيقة (39) بتمريرة من ليروي ساني.

وبهذا الانتصار عزز بايرن ميونخ صدارته لجدول الترتيب برصيد 61 نقطة، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 36 نقطة في المركز الثامن.