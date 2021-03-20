بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة “مانشستر سيتي وإيفرتون” في أهم مباريات اليوم السبت 20-3-2021، في دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي “كأس انجلترا”.

ينقل بث مباشر مباراة “مانشستر سيتي وإيفرتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون على ملعب جوديسون بارك، بإدارة من الحكم الانجليزي “مايكل أوليفير”، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

يتطلع مانشستر سيتي إلى مواصلة الدفاع عن جميع البطولات التي يشارك فيها هذا الموسم، فبعد تأهله إلى نهائي كأس الرابطة الانجليزية المحترفة، سيسعى إلى تكرار الأمر نفسه في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم عندما يحل ضيفًا ثقيلًا على إيفرتون.

وأحرز مانشستر سيتي كأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات وبفارق 8 ألقاب عن صاحب الرقم القياسي في تحقيقها “آرسنال”، وكانت آخر مرة حقق فيها السيتيزينس الكأس في الموسم قبل الماضي على حساب “واتفورد” حين فاز عليه بسداسية نظيفة.

وبدأ مانشستر سيتي منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم من الدور الثالث، وانتصر على “برمنجهام سيتي” بنتيجة (3-0)، قبل أن يتخطى “تشيلتنهام تاون” في الدور الرابع بنتيجة (3-1)، وتجاوز “سوانزي سيتي” بنفس النتيجة في الدور الخامس، ليصطدم بإيفرتون.

ووصل إيفرتون إلى ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما فاز على “روثيرهام يونايتد” في الدور الثالث بنتيجة (2-1)، وانتصر على “شيفيلد وينزداي” في الدور الرابع بنتيجة (3-0)، واخيرًا أزاح توتنهام من طريقة في مباراة ماراثونية انتهت بنتيجة (5-4).