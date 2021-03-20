الامارات | كلباء يحقق رقما قياسيا في دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يحقق رقما قياسيا في دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قلب اتحاد كلباء تأخره بهدف الى الفوز على ضيفه خورفكان بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة 22 لدوري الخليج العربي ليصبح رصيد اتحاد كلباء 32 نقطة، محققا رقم قياسي جديد بعدد النقاط التي يسجلها في موسم واحد في دوري المحترفين بعد ان كان الرقم السابق 29 نقطة في الموسم الحالي، بينما تجمد رصيد خورفكان عند 21 نقطة.

وتمكن خورفكان من تسجيل الهدف الاول عن طريق البرازيلي رافائيل جوميروس (دودو) الذي اكمل كرة عرضية وصلته من مواطنه رامون لوبيز سددها قوية مفاجئة الى الشباك (45+2).

وسجل اتحاد كلباء هدف التعادل عن طريق كرة راسية سددها أحمد عامر نحو الشباك بعد عرضية وصلته من وليد عمبر، وعاد سلطان عادل وسجل هدف الفوز لاتحاد كلباء بكرة راسية سددها على الطائر (89).

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news