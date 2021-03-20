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وزير الشباب يفتتح مهرجان النوبة الثالث

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محمود ملا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يفتتح مهرجان النوبة الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مقر مركز شباب دهميت بعد تطويره بتكلفة 2 مليون جنيه، وشملت صالات الأنشطة وأخرى للياقة البدنية وترفيهية ، وكذا مكاتب إدارية ، فضلاً عن تفقد معرض المشغولات اليدوية .

وفى نفس الجولة التفقدية، افتتح وزير الشباب واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهرجان النوبة الثالث والذى شمل تقديم عروض رياضية وفنية وثقافية متميزة .

وأعطى وزير الشباب إشارة البدء للمبارة الختامية في دورى مراكز شباب النوبة لكرة القدم وتنس الطولة بين مركز شباب أبوسمبل ومركز شباب الدكة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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