شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يفتتح مهرجان النوبة الثالث والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مقر مركز شباب دهميت بعد تطويره بتكلفة 2 مليون جنيه، وشملت صالات الأنشطة وأخرى للياقة البدنية وترفيهية ، وكذا مكاتب إدارية ، فضلاً عن تفقد معرض المشغولات اليدوية .
وفى نفس الجولة التفقدية، افتتح وزير الشباب واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهرجان النوبة الثالث والذى شمل تقديم عروض رياضية وفنية وثقافية متميزة .
وأعطى وزير الشباب إشارة البدء للمبارة الختامية في دورى مراكز شباب النوبة لكرة القدم وتنس الطولة بين مركز شباب أبوسمبل ومركز شباب الدكة.
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