شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب يفتتح مهرجان النوبة الثالث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، مقر مركز شباب دهميت بعد تطويره بتكلفة 2 مليون جنيه، وشملت صالات الأنشطة وأخرى للياقة البدنية وترفيهية ، وكذا مكاتب إدارية ، فضلاً عن تفقد معرض المشغولات اليدوية .

وفى نفس الجولة التفقدية، افتتح وزير الشباب واللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهرجان النوبة الثالث والذى شمل تقديم عروض رياضية وفنية وثقافية متميزة .

وأعطى وزير الشباب إشارة البدء للمبارة الختامية في دورى مراكز شباب النوبة لكرة القدم وتنس الطولة بين مركز شباب أبوسمبل ومركز شباب الدكة.