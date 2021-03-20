شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يفوز على شبان قنا بهدفين مقابل هدف واحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الأول بنادى بنى سويف الرياضى في تحقيق فوز هام على ضيفه شبان قنا بنتيجة 1/2 وذلك في إطار المباراة التي جمعت بين الفريقان بملعب استاد بنى سويف الرياضى ضمن الجولة الثامنة عشر بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى.

جاءت أهداف بنى سويف عن طريق معتز محروس بالدقيقة 10 بالشوط الثانى بعد نجاحه في تسديد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء نتيجة عرقلة أحد مدافعى شبان قنا لعبدالواحد عبدالعزيز ظهير بنى سويف.

واستطاع بلال زكريا إحراز الهدف الثانى لبنى سويف بالدقيقة 35 بالشوط الثانى بعد مراوغة ناجحة لمدافعى الشبان.

وتصدى شريف مدحت حارس مرمى بنى سويف لركلة جزاء أهدرها مدحت رمضان بالشوط الثانى.

ونجح عمرو السعدى في تقليص النتيجة بالشوط الثانى لتنتهى المباراة بفوز بنى سويف بهدفين مقابل هدف.

وبدء بنى سويف اللقاء بتشكيل مكون شريف مدحت ومصطفى عبدالوهاب وعبدالواحد عبدالعزيز ومحمود بكرى وحسام البدرى ومعتز محروس واسامة مرعى ومحمود كابونجا ومحمود مكى وطه نادى وأحمد عبدالرازق.

فيما بدء محمد عيسى مبارك المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى شبان قنا بتشكيل مكون من مبارك عبيد ومحمد السيد وأحمد ثابت وحازم محمد وعبدالله هاشم وأحمد سمير وأحمد الليثى والحسين حازم ومحمود فرج وشهاب شفيق ونصر خلف.

وخلال المباراة أجرى بنى سويف تغييرات بنزول عمرو عنتر وأحمد أمين وأحمد قمحه وبلال زكريا ومحمد أشرف بدلا من معتز محروس ومحمود مكى ومحمود بكرى وطه نادى وأحمد عبدالرازق.

فيما أجرى شبان قنا تغييرات بنزول كلا من عمرو على ومدحت رمضان وعمرو السعدى والحسين حازم بدلا من شهاب شفيق ونصر خلف وأحمد سمير ومحمود فرج.

وأدار المباراة طاقم تحكيم مكون من صبحى العمراوى وعاونه عادل حسان ومحمد أحمد حسن واسلام محمود حكما رابعا وياسر سيد مراقب حكام وحسن حلمى مراقب مسابقات.

وحصل نصر خلف وعمرو السعدى لاعبي الشبان على الكارت الأصفر ومحمد أشرف لاعب بنى سويف.

ليرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 32 فينا توقف رصيد شبان قنا عند 20.