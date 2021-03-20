شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد مركز شباب دابود ويفتتح دوري الأحياء الشعبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتفقد مركز شباب دابود لمتابعة إنهاء مشكلة ملعب كرة القدم بعض الظهور المتكرر لنبات شوك العاقول العشبى والذى يعوق استخدام الملعب وتطويره حيث وجه وزير الشباب والرياضة إلى رفع الأرضية بالكامل وتركيب طبقة عازل ثم تطوير المعلب لإتاحة الفرصة أمام شباب القرية لممارسة الأنشطة الرياضية مرة أخرى.

ثم توجها إلى مركز شباب كشتمنة غرب لمعاينة الملعب بعد توقف الإنشاءات لمدة 3 سنوات للإسراع في طرح أعمال التطوير به وتركيب النجيل الصناعي.

فيما قام وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان بافتتاح دورى الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة في خماسى كرة القدم بمركز شباب الإمبركاب شملت مباراة بين نادى الشبان المسلمين بدابود ومركز شباب عنيبه ثم تفقدا الأكاديمية الرياضية لكرة القدم وشاهدا عروض فرق الفنون الشعبية الفلوكلورية.