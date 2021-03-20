شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يعود لقيادة باريس سان جيرمان أمام ليون بعد غياب 40 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الارتياح داخل فريق باريس يان جيرمان بعدما تأكدت جاهزية نيمار جونيور نجم الفريق الباريسى، لمواجهة أولمبيك ليون، غدا الأحد، في الجولة 30 من الدوري الفرنسي.

لم يتواجد نيمار ضمن قائمة اللاعبين الغائبين للإصابة، والتي أعلنها النادي الباريسي عبر موقع الرسمي، وتعرض اللاعب البرازيلي لإصابة عضلية أبعدته عن الملاعب ما يقرب من 40 يوما، خاض خلالها فريقه 9 مواجهات مختلفة محليا وقاريا، أبرزها مباراتي برشلونة الإسباني في دوري الأبطال.

في المقابل، أشار بيان بي إس جي إلى غياب 5 لاعبين عن مباراة ليون بسبب إصابات مختلفة، وأوضح أن الرباعي بابلو سارابيا، تيلو كيرير، ماورو إيكاردي وألكسندر لوتيليه يتعافون من آلام عضلية.

أما الظهير الأيسر الإسباني، خوان بيرنات، يواصل برنامج تجهيزه للتدريبات الجماعية بعد التعافي من قطع في الرباط الصليبي.