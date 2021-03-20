شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يستفز محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا موسم 2021 التى أجريت الجمعة 19/2/2021، عن صدام إنجليزي إسباني بين ليفربول وريال مدريد، أفرزت الكثير من الأخبار الخاصة المتعلقة بشأن المباراة الخاصة بين محمد صلاح وسيرجو راموس، على خلفية الذكريات الأليمة التى حدثت للجناح المصري العالمي.

ووفقا لموقع "ليفربول إيكو" الإنجليزي نشرت تصريحات للمدافع الإسباني سيرجو راموس قبل موقعة الصدام الأولى بين ريال مدريد وليفربول الإنجليزي.

وقال الجزار الإسباني، محمد صلاح لاعب مميز وجيد جدا، ويمتلك سرعات كبيرة، ولكن أنا احترمه ولا أخاف منه داخل المستطيل الأخضر، فأنا واجهت أفضل لاعبي في العالم خلال السنوات الماضية.

أضاف التقرير عن تصريحات راموس، مازال محمد صلاح يملك العديد من المميزات الفنية داخل المستطيل الأخضر، ولكن أنا أتمكن من إيقاف خطورته وابعاده عن شباك مرمى كورتورا، الحارس العملاق الذي يقدم موسما مميزا مع فريق ريال مدريد الإسباني.

عقب إعلان قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ظهر الجمعة 19/3/2021 وأسفرت عن وقوع ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني، استعاد عشاق الساحرة المستديرة واقعة محمد صلاح وراموس مدافع النادي الملكي، والتي خلع فيها الجزار الإسباني كتف النجم المصري في نهائي التشامبيونزليج 2018.

وبعد قيام سيرجيو راموس بنشر صورة وهو يحمل العديد من السلاسل الحديدية ذات السمك الثمين، مما اعتبره عشاق النجم المصري داخل التعليقات على الصورة الذي نشرها مدافع ريال مدريد، تحذيرا واضحا وصريحا للنجم المصري محمد صلاح قبل صدام إبريل.

قام حساب فريق ليفربول على «فيس بوك» بنشر صور لنجمه المصري محمد صلاح وهو يقوم بعمل تدريبات شاقة وكتب عليها «الأمر بسيط، لا يوجد شيء لا يستطيع صلاح القيام به!».

ولمح البعض إلى أن هذه الصور جاءت بعد أن قام المدافع الإسباني بنشر صور له اعتبرها البعض تحديا بينه وبين الفرعون المصري محمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.