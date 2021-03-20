شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي.. المهاجم البولندي في مهمة قياسية وأخرى شبه مستحيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل روبرت ليفاندوفسكي موسمه المميز وقدم اليوم مباراة كبيرة ضد شتوتجارت في الجولة الـ 26 من البوندزليجا.

واستبدل المهاجم البولندي بعد 70 دقيقة لعب في مباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت، التي تشهد تقدم أصحاب الأرض بنتيجة 4-0، وعلى الرغم من لعبهم بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 12 بسبب طرد الظهير الأيسر الكندي، ألفونسو ديفيز.

وسجل ليفاندوفسكي 3 أهداف «هاتريك» ليعزز من تواجده في صدارة هدافي البوندزليجا برصيد 35 هدفًا، ويصبح على مقربة من تحقيق رقم غير مسبوق في المسابقة مع تبقي 8 جولات على النهاية.

المهاجم البولندي عزز من رصيد أهدافه في البوندزليجا هذا الموسم ليصل إلى 35، وهو سجل لم يحقق أكثر منه سوى أسطورة المسابقة والكرة الألمانية، جيرد مولر (40 في موسم 1971/1972، 38 في موسم 1969/1970 و36 في موسم 1972/1973)، ليصبح ليفاندوفسكي على بعد 5 أهداف من معادلة الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد من البوندزليجا، والتي حققها مولر في موسم 1971/1972 (40)، وهو ما يبدو نظريًا في المتناول للهداف البولندي الذي يتبقي لفريقه 8 مباريات في الدوري هذا الموسم.

وتخطى ليفاندوفسكي رقم أسطورة شالكه، كلاوس فيتشر، من خلال رفع رصيد أهدافه في البوندزليجا إلى 271 هدفًا، ليتخطى النجم الألماني السابق الذي كان الهداف التاريخي رقم 2 للمسابقة قبل مباراة اليوم (برصيد 268).

وسيحاول ابن الـ32 عامًا تقليص الفارق بينه وبين الهداف التاريخي للمسابقة، جيرد مولر (365)، وإن كانت المهمة تبدو شبه مستحيلة مع حاجة البولندي لتسجيل 94 هدفًا في البوندزليجا للوصول إلى الرقم القياسي.