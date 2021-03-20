شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار المالي للزمالك يكشف تفاصيل عودة كارتيرون وإعارة مصطفى محمد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف المستشار المالي لنادي الزمالك طارق حشيش عن تفاصيل عودة المدير الفني للزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك في تصريحات خاصة لبرنامج « استاد المصري اليوم ».

وقال حشيش إن اللجنة المؤقتة لم تتخذ أي خطوة في انتقال مهاجم الفريق مصطفى محمد والمعار إلى نادي جالاتا سراي التركي دون موافقة الجهاز الفني بالكامل بقيادة باتشيكو وأشرف قاسم وعبدالحليم على.

وأكد حشيش أن قرار عودة كارتيرون كان محسومًا من قبل.

وأوضح حشيش أن الجهاز الفني بالكامل بجانب أشرف قاسم وعبدالحليم على قرر إعارة مصطفى محمد، وهما مَن طلبا الإعارة عكس رغبة اللجنة وكانت رغبة اللجنة المؤقتة هي البيع بعد أوليمبياد طوكيو وهذا هو سبب الشد والجذب بين اللاعب واللجنة.

وأكد حشيش أن كارتيرون كان قد طالب مدرب حراس مرمى وهو برازيلي الجنسية وكان يعمل مع الفرنسي في فريق التعاون ولكن بعد رفض اللجنة قرر الاعتماد على مدرب حراس الناشئين لحين التعاقد مع مدرب حراس مرمى للفريق.