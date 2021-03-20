شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصدر فرمانًا جديدًا بشأن تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقديم موعد تدريب الفريق غدا الأحد ليقام في الحادية عشرة صباحا على ملعب النادي.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستُقام بالجزائر. واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
185,922
-
تعافي
143,575
-
وفيات
10,954