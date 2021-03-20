شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصدر فرمانًا جديدًا بشأن تدريب الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تقديم موعد تدريب الفريق غدا الأحد ليقام في الحادية عشرة صباحا على ملعب النادي.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والتي ستُقام بالجزائر. واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب النادي بعد الحصول على راحة لمدة ثلاثة أيام.