شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة «ويمبلدون» بحضور جماهيرى محدود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستقام نسخة هذا العام من بطولة ويمبلدون للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) بعدد منخفض من الجماهير، برغم أن هذا العدد لن يتحدد إلا فى مرحلة متقدمة.

وأوضحت البطولة البريطانية، فى بيان، أنه فى ظل الظروف الحالية، يعتبر السيناريو الأكثر قبولا هو إقامة البطولة بحضور عدد منخفض من الجماهير.

وقال منظمو البطولة: «مع ذلك، إننا نعمل كى نكون مرنين قدر الإمكان».

وأكدوا أنهم سيعملون على تناول «التغييرات التى قد تطرأ فى اللحظات الأخيرة بحيث نرفع أو نقلل من العدد المسموح به قبل وأثناء الأسبوعين اللذين ستستمر خلالهما البطولة».

وأضافوا: «مع ذلك، نريد التأكد من أننا نستطيع ترك القرار حول أعداد الجماهير لوقت لاحق بقدر الإمكان كى نتمكن من استقبال أكبر عدد من الأشخاص».

ومن المقرر أن تقام البطولة هذا العام فى 28 يونيو، أى بعد أسبوع من رفع بريطانيا القيود المفروضة لمواجهة انتشار كوفيد-19.

على جانب آخر، قال أندريا جاودينتسى، رئيس اتحاد لاعبى التنس المحترفين لـ«رويترز»، إن إقامة البطولات الأربع الكبرى فى بيئة صحية معزولة مكلفة ماديًّا، وربما لا تكون ممكنة فى الموسم الثانى على التوالى رغم الأفضلية المالية لتلك البطولات مقارنة بالبطولات الأخرى.

ولم تكن البطولات الأربع الكبرى محصنة أمام تأثيرات جائحة فيروس كورونا وتم إلغاء ويمبلدون لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية فى العام الماضى.

وأقيمت النسخ الأخيرة من البطولات الثلاث الأخرى فى بيئة معزولة.

وقال جاودينتسى مؤخرا: «أغلب البطولات تدير اتحادات أيضا؛ لذا فهى مسؤولة عن تطوير التنس فى تلك الدول».

وتابع: «أعتقد أنه من الممكن تنفيذ ذلك فى عام واحد لكن المشكلة ستكون مختلفة تمامًا لو حدث ذلك لعامين أو 3 على التوالى... (تلك البطولات) بحاجة للدعم بكل تأكيد».

ورغم فقدان مبيعات التذاكر وإقامة المباريات فى بيئة صحية صارمة دفعت بطولة أمريكا المفتوحة فى العام الماضى نحو 95% من قيمة الجوائز المالية التى قدمتها فى 2019 بينما انخفضت القيمة بنسبة 11% فى فرنسا المفتوحة عقب تأجيلها حتى نهاية العام الماضى.

وقدمت أستراليا المفتوحة الجوائز المالية نفسها مثل العام الماضى لكن المنظمين أوضحوا أن ذلك ربما يتغير فى 2022.

وأضاف جاودينتسى: «الوضع يشكل تحديًا هائلًا. لكن دون شك البطولات الأربع الكبرى أكبر وعندما تكون بهذا الحجم تملك قوة أعظم».

وأردف: «الوضع الاقتصادى مختلف. البطولات الأربع الكبرى تشكل نحو 60% من إجمالى أعمال رياضة التنس».

وبيّن: «بالتأكيد تعرضت لضربة لكنها تملك اقتصادات مختلفة. إنها قادرة على تقديم 100% من قيمة الجوائز المالية لأنها بالتأكيد تملك هامشًا للربح يختلف عن البطولات الأخرى».

ونقل منظمو أستراليا المفتوحة 1200 شخص على متن 17 رحلة طيران من 8 دول وأخضعوا الجميع لحجر صحى إلزامى لمدة 14 يوما فى يناير لكن الأمر كان مكلفًا.

واستنفد الاتحاد الأسترالى للتنس احتياطيا نقديا بقيمة 80 مليون دولار أسترالى (61.89 مليون دولار أمريكى) واقترض للإنفاق على البطولة حتى نسخة العام المقبل.

واستضافت ملاعب ملبورن بارك 4 بطولات للسيدات و3 للرجال بالإضافة إلى البطولة الكبرى بداية من نهاية يناير.

ونُقلت بطولة سينسناتى لتقام فى بيئة معزولة فى ملاعب فلاشينج ميدوز فى نيويورك بدلًا من مكانها الطبيعى قبل انطلاق أمريكا المفتوحة فى العام الماضى.

وأشار جاودينتسى إلى أن إقامة بيئة معزولة مركزية مشابهة لما فعلته رابطة دورى كرة السلة الأمريكى للمحترفين فى الموسم الماضى كانت خيارا مطروحا.

وأضاف: «للأسف بالنسبة للتنس ولأننا رياضة عالمية وفى قارات مختلفة وتوقيت محلى مختلف، فعندما تنقل بطولة إلى مكان مختلف لا تفقد مبيعات التذاكر فقط بل الرعاة أيضا».

وأوضح: «شبكات البث ووسائل الإعلام تعيد المفاوضات لأنك تنقل بطولة إلى منطقة زمنية مختلفة؛ لذا عليك البدء من الصفر تقريبًا. التذاكر والرعاة والبث وإعادة بناء الأسس من وجهة نظر الإيرادات». وتابع: «لذا فالأمر يحل مشكلة السفر.. لكنك لا تحل المشاكل المالية فى حالتنا. فى الحقيقة يصبح الأمر أسوأ، لذا تخسر الأموال جراء ذلك».