شكرا لقرائتكم خبر عن كبار «ريال مدريد» يرحبون بعودة «كريستيانو رونالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدور الكثير من الجدل حول مصير البرتغالى كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالى، خلال الموسم المقبل، بعدما انتشرت تقارير خلال الفترة الماضية حول رحيل «الدون» عن صفوف السيدة العجوز بسبب توديعه بطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم أمام بورتو البرتغالى.

وتعرض النجم البرتغالى لهجوم عنيف من النجوم القدامى ليوفنتوس مطالبين برحيله لعدم تحقيق طموحات اليوفى فى الحصول على بطولة دورى أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث إنه منذ انضمام الدون إلى صفوف اليوفى وهو يخرج من الأدوار الإقصائية ولم ينجح حتى فى التأهل للمباراة النهائية من الشامبيونزليج.

ويرتبط رونالدو بعقد مع اليوفى حتى 2022، لكن العديد من التقارير زعمت أن اللاعب سيرحل عن النادى فى الصيف المقبل، عقب الخروج أمام بورتو فى ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

ووفقًا لبرنامج «كواترو» الإسبانى، فإن اللاعبين الكبار فى غرفة ملابس ريال مدريد، يرحبون بعودة رونالدو مرة أخرى إلى النادى الملكى.

وأشارت إلى أن لاعبى ريال مدريد يعرفون مدى أهمية عودة لاعب مؤثر بحجم رونالدو، رغم تقدم صاروخ ماديرا فى السن.

زين الدين زيدان - صورة أرشيفية

وقالت تقارير إيطالية إن يوفنتوس لا يفكر فى تجديد عقد رونالدو، وإذا قرر النادى بيعه فى الصيف المقبل سيطلب ما لا يقل عن 29 مليون يورو، لتجنب أى خسائر مالية فى الصفقة.

على جانب آخر، كشف برنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى عن تطور جديد بشأن مستقبل الفرنسى زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد.

ووفقًا للبرنامج الإسبانى، فإن زيدان أقرب إلى الرحيل عن ريال مدريد، من البقاء عقب نهاية الموسم الحالى.

وأشار البرنامج الإسبانى إلى أن الاتحاد الفرنسى لكرة القدم، يخطط لمنح زيدان مهمة تدريب منتخب الديوك فى الصيف المقبل، عقب بطولة يورو 2020.

ونجح زيدان فى الظفر بلقب دورى أبطال أوروبا 3 مرات على التوالى مع ريال مدريد، خلال ولايته الأولى مع النادى الملكى.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 57 نقطة، كما صعد الميرنجى إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا.