شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد مشاركة «ديوكوفيتش» و«نادال» فى بطولة مونت كارلو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشارك الصربى نوفاك ديوكوفيتش والروسى دانيل ميدفيديف والإسبانى رافائيل نادال فى النسخة القادمة من بطولة مونت كارلو للأساتذة، ذات الألف نقطة.

وستُقام البطولة دون جمهور بسبب جائحة فيروس كورونا، اعتبارًا من 10 إبريل المقبل، حسبما أعلن المنظمون.

وسيشارك فى النسخة 114 من البطولة، التى فاز بها «نادال» فى 11 مناسبة، 9 من أفضل 10 لاعبين فى التصنيف. وأعلن المنظمون أنه سيتم تطبيق بروتوكول صحى لكى يتم إجراء البطولة بأفضل شكل ممكن. وأشاروا إلى أن المدرجات ستكون بلا جمهور، للعام الثانى على التوالى.

على جانب آخر، قال لاعب التنس اليونانى، ستيفانوس تيتيباس، المصنف الخامس عالميًا، إنه قدم واحدة من أفضل المباريات فى مشواره أمام الكندى، فليكس أوجيه ألياسيم، فى ربع نهائى بطولة أكابولكو المفتوحة للتنس. وتمكن «تيتيباس»، المرشح الأول للفوز بلقب البطولة المكسيكية، من التغلب على «ألياسيم» بنتيجة 7- 5 و4- 6 و6- 3. ويواجه اليونانى، فى نصف النهائى، الإيطالى لورينزو موسيتى، الذى أطاح بالبلغارى جريجور ديميتروف، المرشح الخامس للقب بنتيجة 6- 4 و7- 6 «7- 3». وقال «تيتيباس»، فى مؤتمر صحفى: «كانت مباراة صعبة، وكلانا قدم أداء رائعًا. كانت واحدة من أفضل المباريات التى خضتها فى مشوارى».

وامتدح «تيتيباس» «ألياسيم»، قائلًا: «من المهم وجود لاعبين مثل (فليكس) يتميزون بالانتظام والهدوء فى الملعب، ولا يغضبون عند الخسارة، فيلقون مضاربهم».

وكان لقاء «أكابولكو» هو الخامس الذى يجمع بين «تيتيباس» و«ألياسيم»، علمًا بأن اللاعب اليونانى فاز بإجمالى 3 مواجهات مقابل 2 للكندى.

وعن مواجهة «ألياسيم»، قال «تيتيباس»: «ستجمعنا مباريات كثيرة مثل مباراة اليوم، وسيكون من المهم للتنس أن نبرز أسلوبنا فى اللعب».

وأخيرًا، قال «تيتيباس»، عن مشاركته فى البطولة المكسيكية: «من المهم بالنسبة لى أن أكون فى (أكابولكو). أستمتع بوقتى هنا، وأحب الجمهور المكسيكى والطاقة التى يبثها لنا فى الملعب».