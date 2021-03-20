شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم 10 إبريل المقبل في الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويدير اللقاء محمدو كيتا حَكَمًا للساحة من مالي ويعاونه كل من سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو وموديبو سماكي مساعد ثان من مالي وبوبو تراوري حكمًا رابعًا من مالي ويراقب المباراة الجزائري عبدالله جويدة.
جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات يوم 3 إبريل المقبل.
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