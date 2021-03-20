شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يعلن حكام مباراة الزمالك وتونجيث السنغالى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك بطاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة تونجيث السنغالي المقرر لها يوم 10 إبريل المقبل في الجولة السادسة والأخيرة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويدير اللقاء محمدو كيتا حَكَمًا للساحة من مالي ويعاونه كل من سيدو تياما مساعد أول من بوركينا فاسو وموديبو سماكي مساعد ثان من مالي وبوبو تراوري حكمًا رابعًا من مالي ويراقب المباراة الجزائري عبدالله جويدة.

جدير بالذكر أن الزمالك سيلتقي مع مولودية الجزائر في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات يوم 3 إبريل المقبل.