شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى «كورونا» تلقى بظلالها على تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ستتأثر تصفيات كأس العالم فى أوروبا وخارجها برفض الأندية ترك لاعبيها للمشاركة مع منتخباتهم، بسبب إجراءات الحجر الصحى وقيود السفر جراء جائحة فيروس كورونا.

وأعلن إنتر ميلان الإيطالى عدم مشاركة كل لاعبيه مع منتخباتهم، بعد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا فى صفوفه.

ومن المرجح ألا تترك الأندية الألمانية لاعبيها القادمين من النمسا لمباراة جارتها أمام أسكتلندا فى التصفيات فى 25 مارس الجارى، لكن المواجهة ستقام فى موعدها مع اعتماد النمسا على تشكيلة احتياطية.

وقالت رابطة الدورى الفرنسى إن أندية الدرجتين الأولى والثانية رفضت ترك لاعبيها الأجانب، إذا كانت المباريات خارج منطقة الاتحاد الأوروبى بسبب إجراءات الحجر الصحى المشدد.

وكان الفيفا قد خفف لوائحه فى هذا الشأن، ليصبح من حق الأندية عدم ترك لاعبيها للمنتخبات، إذا كانت هناك قيود على السفر من وإلى الدول التى تنتمى لها الأندية، أو فى إلزام اللاعب بحجر صحى فى دولته أو الدولة التى سيلعب فيها.

ومع قرار إنتر سيبقى البلجيكى روميلو لوكاكو والدنماركى كريستان إريكسن فى ميلانو، كما سيغيب لاعبو نيراتزورى الإيطاليون عن تشكيلة منتخبهم أمام أيرلندا الشمالية وبلغاريا وليتوانيا.

قال يوليان ناجلسمان مدرب لايبزيج يوم الأربعاء إن فريقه سيمنع بعض لاعبيه من السفر.

وأضاف: «نبحث عن حلول فردية للاعبين الذين تم اختيارهم. لن نرسل أى لاعب إلى مناطق شديدة الخطورة أو مناطق ظهرت بها سلالة متحورة من الفيروس».

وأشار هانز فليك مدرب بايرن ميونخ إلى أن لاعبه النمساوى ديفيد ألابا لن يشارك فى مباراة أسكتلندا.

وقال إنه لم يتضح بعد إمكانية ترك المهاجم روبرت ليفاندوفسكى للمشاركة مع بولندا ضد المجر وإنجلترا وأندورا.

وتم اختيار لاعب بوروسيا دورتموند جود بلينجهام، البالغ عمره 17 عاما، فى تشكيلة إنجلترا لمواجهة سان مارينو وألبانيا وبولندا، لكن من المرجح ألا يسمح له بالسفر نظرا للقيود المفروضة فى ألمانيا، وهو ما أكده أيضا المدير الفنى لإنجلترا جاريث ساوثجيت.

وأوضح: «ما زلنا ندرس الحلول المتاحة وأردنا وجوده فى التشكيلة».

على جانب آخر، قال ديدييه ديشامب مدرب فرنسا، إنه سيملك تشكيلته الكاملة فى مواجهة أوكرانيا على أرضه بالإضافة إلى مباراتى كازاخستان والبوسنة خارج فرنسا.

وأبلغ ديشامب الصحفيين: «اتفقنا مع كل حكومات الدول التى يلعب فيها اللاعبون من أجل مشاركتهم (مع فرنسا) ومع أنديتهم عند العودة إليها».

وبالإضافة إلى المباريات فى أوروبا تقام تصفيات كأس العالم فى آسيا واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبى (الكونكاكاف).

وتواجه المنتخبات الإفريقية مشكلة كبيرة بغياب اللاعبين البارزين فى ظل إقامة آخر جولتين من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وكان من المتوقع سفر نحو 400 لاعب من أوروبا لتمثيل منتخباتهم، لكن تعديلات الفيفا تعنى اعتماد أغلب المنتخبات على تشكيلات احتياطية فى مباريات مهمة.

وبالإضافة لأندية فرنسا أبلغ العديد من المدربين والمسؤولين رويترز رفض أندية بلجيكا وألمانيا والنرويج وروسيا وسلوفاكيا ترك لاعبيها، ومن المتوقع أن يزيد العدد فى الأيام المقبلة.

وقال البلجيكى توم سانتفيت مدرب جامبيا الذى فقد 4 لاعبين بالفعل فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية: «إنه قرار سيئ منح الأندية حرية عدم ترك اللاعبين ثم إقامة المباريات بشكل طبيعى».

وأوضح: «الحجر الصحى ذريعة لحرمان المنتخبات من لاعبيها. لم يكن على فيفا التدخل فى علاقة الأندية والمنتخبات».

وتابع: «لو منعنا اللاعبين من السفر للمشاركة فى تلك التصفيات فماذا سيحدث عند إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية؟، الأمر لن يتوقف عند هذا الحد».