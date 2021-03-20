شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يعود مساء غد وينتظم في تدريبات الزمالك الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء غد الأحد قادما من بلاده بعد الانتهاء من الراحة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون لزيارة أسرته.

ومن المقرر أن ينتظم بن شرقي في التدريبات الجماعية بعد عودته من بلاده، استعدادا لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.