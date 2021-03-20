شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي يعود مساء غد وينتظم في تدريبات الزمالك الإثنين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعود المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة مساء غد الأحد قادما من بلاده بعد الانتهاء من الراحة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون لزيارة أسرته.
ومن المقرر أن ينتظم بن شرقي في التدريبات الجماعية بعد عودته من بلاده، استعدادا لمباراة مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 إبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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