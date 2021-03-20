شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحذر راموس : لا يوجد شيء لا يستطيع محمد صلاح القيام به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب إعلان قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ظهر الجمعة 19/3/2021 وأسفرت عن وقوع ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني، استعاد عشاق الساحرة المستديرة واقعة محمد صلاح وراموس مدافع النادي الملكي، والتي خلع فيها الجزار الإسباني كتف النجم المصري في نهائي التشامبيونزليج 2018.

وبعد قيام سيرجيو راموس بنشر صورة وهو يحمل العديد من السلاسل الحديدية ذات السمك الثمين، مما اعتبره عشاق النجم المصري داخل التعليقات على الصورة الذي نشرها مدافع ريال مدريد، تحذيرا واضحا وصريحا للنجم المصري محمد صلاح قبل صدام إبريل.

قام حساب فريق ليفربول على «فيس بوك» بنشر صور لنجمه المصري محمد صلاح وهو يقوم بعمل تدريبات شاقة وكتب عليها «الأمر بسيط، لا يوجد شيء لا يستطيع صلاح القيام به!».

محمد صلاح يمارس تدريبات تسلق في مركز تدريب ليفربول

محمد صلاح في الجيم بمركز تدريبات ليفربول

محمد صلاح يمارس تدريبات تسلق في مركز تدريب ليفربول

ولمح البعض إلى أن هذه الصور جاءت بعد أن قام المدافع الإسباني بنشر صور له اعتبرها البعض تحديا بينه وبين الفرعون المصري محمد صلاح قبل المواجهة المرتقبة بين ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، يحمل ذكريات سيئة قبل مواجهة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا المقرر إقامتها الشهر المقبل في دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا موسم 2021، خاصة بعد واقعته المريرة الأولى مع الفريق الملكي في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018.

رمواس يتقدم باعتذار إلى محمد صلاح بعد واقعة «الكتف»

تقدم مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، باعتذار إلى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مبديًا أسفه للإصابة التي تعرض لها النجم المصري.

تقدم مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، باعتذار إلى نجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، مبديًا أسفه للإصابة التي تعرض لها النجم المصري.

وأصيب صلاح، أفضل لاعب في «الريدز» هذا الموسم بعدمًا سجل 44 هدفًا في جميع المسابقات في أفضل موسم بمسيرته، في الدقيقة 30 من مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد سقوط قوي في كرة مشتركة بينه وبين سرجيو راموس، قائد ريال مدريد، قبل أن يغادر الملعب بعدها بخمس دقائق والدموع تنهمر من عينيه.

راموس أبدى اعتذاره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وكتب: «في بعض الأوقات ترينا كرة القدم الجزء الجيد وفي بعض الأوقات الجزء السيئ، الأهم من هذا، نحن شركاء، تعافَ سريعًا يا صلاح».

محمد صلاح يمارس تدريبات تسلق في مركز تدريب ليفربول

محمد صلاح يمارس تدريبات تسلق في مركز تدريب ليفربول

محمد صلاح يمارس تدريبات تسلق في مركز تدريب ليفربول