شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، التشكيل الرسمي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره سيلتا فيجو ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني "لاليجا"، في المباراة التي تنطق في الساعة الخامسة والربع من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث ضمن جدول ترتيب الليجا برصيد 57 نقطة بعد فوزه الأخير على حساب نظيره إلتشي بهدفين مقابل هدف.

ويحل ريال مدريد ضيفًا على نظيره سيلتا فيجو خلال اللقاء الذي يجمع بينهما حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي – لوكاس فاسكيز – ناتشو – رافائيل فاران.

خط الوسط: توني كروس – كاسيميرو – فالفيردي – لوكا مودريتش.

خط الهجوم: كريم بنزيما – فينيسوس جونيور – لوكاس فاسكيز.