شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازي يتعرض للطرد المباشر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نال المدافع الدولي أحمد حجازي بطاقة حمراء مباشرة خلال مباراة فريقه اتحاد جدة مع الرائد ضمن مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي لكرة القدم.

وحصل « حجازي » على البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة 37 من زمن أحداث الشوط الأول إثر عرقلته مهاجم الرائد ليخوض « العميد » باقي أحداث المباراة بعشرة لاعبين وتم اختيار « حجازي » ضمن قائمة المنتخب الوطني استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر ضمن الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات أمم أفريقيا.

جدير بالذكر أن اتحاد جدة يأتي في المركز الثالث برصيد 41 نقطة بفارق أربع نقاط عن الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.