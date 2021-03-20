شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. طارق حامد يخوض تدريبات بدنية رغم إراحة الدوليين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات منفردة على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى حامد تدريبات بدنية بالركض حول الملعب، وبعض التدريبات التأهيلية تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي أخصائي التأهيل والأحمال بالفريق.

وحرص حامد على أداء التدريبات رغم منح اللاعبين الدوليين راحة من التدريبات، من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر في المباراة المقرر إقامتها 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.