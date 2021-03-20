شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. كارتيرون يركز على رفع معدلات اللياقة البدنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ركز الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك الأول لكرة القدم، على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين خلال المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وقسّم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، ضمت المجموعة الأولى كلا من: محمد عبدالغني ومحمود عبدالعزيز وحسام أشرف وياسين مرعي وحاتم سكر وحسين فيصل، وأدت هذه المجموعة تدريبات بالركض حول الملعب تحت إشراف أحمد عصمت مدرب الأحمال المساعد، وضمت المجموعة الثانية باقي لاعبي الفريق، وأدوا تدريبات بدنية داخل الملعب تحت إشراف فرناندو مدرب الأحمال.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر في المباراة المقرر إقامتها يوم 3 أبريل المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.