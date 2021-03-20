بسبب ليفربول.. ريال مدريد ينوي تقديم طلب تأجيل لقاء ايبار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

كشفت تقارير صحف اسبانية، أن ​ريال مدريد​ ينوي تقديم طلب للاتحاد الإسباني ورابطة الليغا، لتغيير موعد مباراته أمام إيبار، بسبب مواجهة ​ليفربول​ في ربع نهائي دوري الأبطال.



وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن النادي الملكي يريد تغيير موعد مواجهة إيبار، لمنح لاعبيه المزيد من الراحة قبل مواجهة ليفربول.

وأضاف التقرير، أن ريال مدريد سيعاني من ضغط المباريات في مطلع شهر نيسان المقبل، حيث سيتحدد مصير الفريق في بطولتي الليغا ودوري الأبطال.

ومن المفترض أن يلتقي ريال مدريد مع إيبار يوم 3 نيسان المقبل، ومن ثم يستضيف ليفربول بعد 3 أيام فقط، ثم يخوض مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بالليغا يوم 10 من نفس الشهر، قبل 4 أيام من لقاء الاياب أمام ليفربول في آنفيلد.