مهاجم ليون مطلوب في سان جيرمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

كشفت تقارير صحف فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي قد دخل الصراع للحصول على الهولندي الدولي ممفيس ​ديباي​ مهاجم ليون الفرنسي.



باريس سان جيرمان يعرف ديباي جيدًا، وسط تألق الهولندي مع ليون في الدوري الفرنسي.

ووفقاً لصحيفة "Le Parisien" الفرنسية، فان النادي الباريسي قد وضع اسم ديباي ضمن أهدافه لضمه في الصيف، وسط منافسة كبيرة بين يوفنتوس وبرشلونة للتعاقد مع اللاعب.

وأشارت الى أن النادي الباريسي سيحاول ضم اللاعب الذي ينتهي عقده وسيرحل مجانًا عن ليون، من أجل تدعيم الهجوم في احتمالية رحيل إيكاردي وعودة مويس كين إلى إيفرتون.

ديباي هذا الموسم شارك مع ليون في 29 مباراة وسجل 14 هدفًا وصنع 9.