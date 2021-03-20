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روزبرغ: هذه هي فرصة رد بُل بنيل اللقب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

تحدث بطل العالم الالماني السابق، ​نيكو روزبرغ​ عن فرصة فريق ​رد بُل​ النمساوي لنيل اللقب خلال منافسات ​بطولة العالم لسبقات سيارات فورمولا وان​ 2021.

وقال روزبرغ:" اظن ان موسم 2021 هو الفرصة المثالية لفريق رد بُل والسائق الهولندي ماكس فرستابن للفوز ببطولة العالم خلال المحرك الهجين وإيقاف ​مرسيدس​".

واضاف روزبرغ:" برأيي الشخصي. فإن فرستابن هو السائق الوحيد الذي إقترب من مستوى أداء هاميلتون بالسنوات القليلة الماضية، ولكن إذا ما إضطرت للمراهنة بالمال على الفائز! سوف أختار لويس".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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