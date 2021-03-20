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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روزبرغ: هذه هي فرصة رد بُل بنيل اللقب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021
تحدث بطل العالم الالماني السابق، نيكو روزبرغ عن فرصة فريق رد بُل النمساوي لنيل اللقب خلال منافسات بطولة العالم لسبقات سيارات فورمولا وان 2021.
وقال روزبرغ:" اظن ان موسم 2021 هو الفرصة المثالية لفريق رد بُل والسائق الهولندي ماكس فرستابن للفوز ببطولة العالم خلال المحرك الهجين وإيقاف مرسيدس".
واضاف روزبرغ:" برأيي الشخصي. فإن فرستابن هو السائق الوحيد الذي إقترب من مستوى أداء هاميلتون بالسنوات القليلة الماضية، ولكن إذا ما إضطرت للمراهنة بالمال على الفائز! سوف أختار لويس".