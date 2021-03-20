روزبرغ: هذه هي فرصة رد بُل بنيل اللقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

تحدث بطل العالم الالماني السابق، ​نيكو روزبرغ​ عن فرصة فريق ​رد بُل​ النمساوي لنيل اللقب خلال منافسات ​بطولة العالم لسبقات سيارات فورمولا وان​ 2021.



وقال روزبرغ:" اظن ان موسم 2021 هو الفرصة المثالية لفريق رد بُل والسائق الهولندي ماكس فرستابن للفوز ببطولة العالم خلال المحرك الهجين وإيقاف ​مرسيدس​".

واضاف روزبرغ:" برأيي الشخصي. فإن فرستابن هو السائق الوحيد الذي إقترب من مستوى أداء هاميلتون بالسنوات القليلة الماضية، ولكن إذا ما إضطرت للمراهنة بالمال على الفائز! سوف أختار لويس".