فيراتي: سعداء باللعب ضد بايرن ميونيخ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

تحدث لاعب ​باريس سان جيرمان​ ​ماركو فيراتي​ عن مواجهة ​بايرن ميونيخ​ في دور ربع نهائي ​دوري أبطال اوروبا​ لكرة القدم.



وفي حديث له، قال فيراتي: "لقد واجهنا بالفعل صعوبة في المباريات الكبيرة، هذا الموسم، لذا تعقدت المنافسة على الدوري".

واضاف: "هدفنا الفوز على ليون في الدوري الفرنسي وصفوفنا مكتملة، وهذا عامل مهم للغاية، ويساعد الجهاز الفني على اختيار أفضل تشكيلة".

واختتم: "سعداء باللعب ضد بايرن ميونيخ، نريد خوض مثل هذه المباريات، لكي نكون الأفضل يجب أن نواجه أفضل الفرق، لدينا أهداف كبيرة، ونعلم أننا فريق رائع، ولا ينقصنا شيء لنكون الأفضل، علينا أن نثق بأنفسنا ونقدم أقصى ما لدينا، تنتظرنا سلسلة مباريات قوية، بدءا من ليون ثم ليل في الدوري، وبايرن ميونيخ بعد التوقف الدولي، لكن لا نخاف أحدا، فقد سبق أن قدمنا أداء رائعا في مباريات كبيرة، لقد فزنا على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، ولولا هذا الانتصار لودعنا دوري الأبطال، كما تغلبنا على لايبزيغ".