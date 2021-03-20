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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرابلس يهزم شباب الغازية وفوز البرج على السلام زغرتا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021
ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري السداسية لفرق الأواخر، حقق طرابلس فوزا مهما على حساب شباب الغازية بنتيجة هدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب العهد.
وسجل الهدف الوحيد لطرابلس اللاعب علاء عزّو في الدقيقة 16.
وعلى ملعب فؤاد شهاب في جونية، حقق البرج فوزا مهما على حساب السلام زغرتا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء. وسجل للبرج كلّ من زين فران ومحمد قاسم ومحمد ناصر.
وعلى ملعب صيدا البلدي، تعادل التضامن صور مع شباب البرج بنتيجة 0-0.