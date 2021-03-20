طرابلس يهزم شباب الغازية وفوز البرج على السلام زغرتا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري السداسية لفرق الأواخر، حقق ​طرابلس​ فوزا مهما على حساب ​شباب الغازية​ بنتيجة هدف مقابل لاشيء في اللقاء الذي جمع الطرفين على ملعب العهد.



وسجل الهدف الوحيد لطرابلس اللاعب علاء عزّو في الدقيقة 16.

وعلى ملعب فؤاد شهاب في جونية، حقق ​البرج​ فوزا مهما على حساب ​السلام زغرتا​ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء. وسجل للبرج كلّ من زين فران ومحمد قاسم ومحمد ناصر.

وعلى ملعب صيدا البلدي، تعادل ​التضامن صور​ مع ​شباب البرج​ بنتيجة 0-0.