الدوري التركي: قاسم باشا يسقط امام جينتشلاربيرليغي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

ضمن منافسات ​الجولة 31​ من ​الدوري التركي​ لكرة القدم، قلب ​جينتشلاربيرليغي​ تأخره بهدف أمام ضيفه ​قاسم باشا​ إلى فوز (2/1) في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم.



وتقدم قاسم باشا بهدف سجله يوسف إردوغان في الدقيقة 66، قبل أن يحرز جينتشلاربيرليغي هدفين، عن طريق سيفا يلماز في الدقيقتين 60 و76.

ورفع جينتشلاربيرليغي رصيده إلى 27 نقطة في المركز العشرين (قبل الأخير)، في حين توقف رصيد قاسم باشا عند النقطة 31 في المركز الخامس عشر.

يذكر ان بشكتاش يتصدر ترتيب الدوري التركي برصيد 63 نقطة بفارق نقطتين عن غلطة سراي الثاني 61 نقطة.