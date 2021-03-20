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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بيرلو: علينا تقليص الفارق مع الانتر ونأمل ان يعود ديبالا قريباً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021
حث أندريا بيرلو مدرب فريق يوفنتوس الايطالي، لاعبي فريقه ببذل قصارى جهدهم، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر إنتر ميلانو، وذلك قبل مواجهة بينفينتو ضمن الجولة الـ28 من الكالتشيو.
وقال بيرلو قبل المباراة:" بينيفنتو فريق جيد على أرض الملعب، وأنا أعرف مدربهم (بيبو إنزاغي) جيدًا، سيأتون إلى هنا ليسجلوا".
واضاف:" انزاغي يقوم بعمل ثابت مع بينيفيتو، لقد لعبنا معًا لسنوات عديدة، وهناك الكثير من الاحترام له".
وتابع:" نأمل أن يعود ديبالا في أسرع وقت ممكن، اتحدث معه دائمًا، وهو يريد اللعب ومتحمس لذلك، لكنه هادئ".
وواصل:" من الآن وحتى نهاية الموسم، أريد أن أرى التطور في مبارياتنا، سيكون لدينا المزيد من الوقت للعمل والتحسن".
وأردف:" علينا مواصلة الضغط على الانتر، علينا فعل ذلك اعتباراً من مباراة الغد، هدفنا هو الفوز بأكبر عدد ممكن من النقاط، لكي نضع الضغط على الإنتر".
وعن خروج الفرق الإيطالية من دوري الأبطال والدوري الأوروبي، قال:" لم يفز فريق إيطالي بكأس أوروبية منذ فترة، نحتاج إلى مناقشة عامة والتخطيط والتفكير فيما يحدث، نريد استعادة المستويات التي كنا ننافس فيها".