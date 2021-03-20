بيرلو: علينا تقليص الفارق مع الانتر ونأمل ان يعود ديبالا قريباً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

حث أندريا ​بيرلو​ مدرب فريق يوفنتوس الايطالي، لاعبي فريقه ببذل قصارى جهدهم، من أجل تقليص الفارق مع المتصدر إنتر ميلانو، وذلك قبل مواجهة بينفينتو ضمن الجولة الـ28 من الكالتشيو.



وقال بيرلو قبل المباراة:" بينيفنتو فريق جيد على أرض الملعب، وأنا أعرف مدربهم (بيبو إنزاغي) جيدًا، سيأتون إلى هنا ليسجلوا".

واضاف:" انزاغي يقوم بعمل ثابت مع بينيفيتو، لقد لعبنا معًا لسنوات عديدة، وهناك الكثير من الاحترام له".

وتابع:" نأمل أن يعود ​ديبالا​ في أسرع وقت ممكن، اتحدث معه دائمًا، وهو يريد اللعب ومتحمس لذلك، لكنه هادئ".

وواصل:" من الآن وحتى نهاية الموسم، أريد أن أرى التطور في مبارياتنا، سيكون لدينا المزيد من الوقت للعمل والتحسن".

وأردف:" علينا مواصلة الضغط على ​الانتر​، علينا فعل ذلك اعتباراً من مباراة الغد، هدفنا هو الفوز بأكبر عدد ممكن من النقاط، لكي نضع الضغط على الإنتر".

وعن خروج الفرق الإيطالية من دوري الأبطال والدوري الأوروبي، قال:" لم يفز فريق إيطالي بكأس أوروبية منذ فترة، نحتاج إلى مناقشة عامة والتخطيط والتفكير فيما يحدث، نريد استعادة المستويات التي كنا ننافس فيها".