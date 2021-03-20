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بيدري: انا محظوظ لتواجدي في برشلونة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

تحدث اللاعب الشاب في صفوف نادي ​برشلونة​ الاسباني، الدولي ​بيدري غونزاليس​ عن تجربته خلال تواجده في العاصمة مدريد اثناء محاولته للانضمام الى فريق .

وقال بيدري:"عندما كنت في العاصمة، ذهبت الى مقر نادي ريال مدريد للتجربة ولكن نظرت إلى الشعار وكان هناك خطأ ما عرفت ان هناك شيء ما لم يكن صحيحاً، وفي النهاية انا محظوظ لأنني الان انتهى بي المطاف في الفريق الذي احبه".

واضاف بيدري:" ​كومان​؟ بالطبع أرغب في استمراره، لقد منحني الكثير من الثقة هذا الموسم وانا سعيد بدعمه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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