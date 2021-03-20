عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

اكد اسطورة نادي مانشستر يونايتد الانكليزي بول سكولز أن ​بول بوغبا​ يجب أن يلعب في مركز الجناح الأيسر، فيما تبقى من الموسم مع المدرب اولي غونار سولسكاير.



وخلال تصريحات له، قال سكولز: "بوغبا يقدم أداءً رائعًا، ربما هذا يخفف من واجباته الدفاعية".

واضاف: "يتمتع بوغبا بالسرعة، ولكن أعتقد أنه في وجود وسط ملعب قوي يحميه في الخلف، سيحصل على حرية أكبر في هذا المركز".

واختتم: "أعتقد أن مركز الجناح الأيسر سيكون مناسبًا لـ بول، وسيعطي الكثير لـ مانشستر يونايتد".