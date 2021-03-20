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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكولز: بوغبا يقدم أداءً رائعًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021
اكد اسطورة نادي مانشستر يونايتد الانكليزي بول سكولز أن بول بوغبا يجب أن يلعب في مركز الجناح الأيسر، فيما تبقى من الموسم مع المدرب اولي غونار سولسكاير.
وخلال تصريحات له، قال سكولز: "بوغبا يقدم أداءً رائعًا، ربما هذا يخفف من واجباته الدفاعية".
واضاف: "يتمتع بوغبا بالسرعة، ولكن أعتقد أنه في وجود وسط ملعب قوي يحميه في الخلف، سيحصل على حرية أكبر في هذا المركز".
واختتم: "أعتقد أن مركز الجناح الأيسر سيكون مناسبًا لـ بول، وسيعطي الكثير لـ مانشستر يونايتد".