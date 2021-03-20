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سكولز: بوغبا يقدم أداءً رائعًا 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سكولز: بوغبا يقدم أداءً رائعًا  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

اكد اسطورة نادي مانشستر يونايتد الانكليزي بول سكولز أن ​بول بوغبا​ يجب أن يلعب في مركز الجناح الأيسر، فيما تبقى من الموسم مع المدرب اولي غونار سولسكاير.

وخلال تصريحات له، قال سكولز: "بوغبا يقدم أداءً رائعًا، ربما هذا يخفف من واجباته الدفاعية".

واضاف: "يتمتع بوغبا بالسرعة، ولكن أعتقد أنه في وجود وسط ملعب قوي يحميه في الخلف، سيحصل على حرية أكبر في هذا المركز".

واختتم: "أعتقد أن مركز الجناح الأيسر سيكون مناسبًا لـ بول، وسيعطي الكثير لـ مانشستر يونايتد".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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