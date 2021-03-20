بيولي: زلاتان سيبدأ أساسيا أمام فيورنتينا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

أكّد مدرب ​ميلان​، ​ستيفانو بيولي​، أن المهاجم السويدي ​زلاتان ابراهيموفيتش​ سيبدأ أساسيا في مباراة فريقه أمام فيورنتينا يوم الأحد في الجولة الـ28 من الدوري الايطالي.



وقال بيولي في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "إبراهيموفيتش سيبدأ أساسياً أمام فيورنتينا، بن ناصر في حالة أفضل، لقد عمل بوتيرة عالية كما كان يفعل دائمًا. غدًا لن يبدأ من البداية، سيلعب جزءًا من المباراة. يمكنه أيضًا اللعب في الخط الأمامي، لكننا بحاجة إلى خصائص أخرى في هذه المباراة".

وأضاف: "المنافسة على اللقب؟ بقيت 11 مباراة سنحاول الفوز بهم كلها، مباراة الغد ضد فيورنتينا هي الأصعب، ستكون عاطفية دائما بالنسبة لي، لن تكون مباراة طبيعية".