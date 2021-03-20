الليغا: اتلتيك بلباو يقع في فخ التعادل امام ايبار الجريح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

ضمن فعاليات ​الجولة 28​ من منافسات ​الدوري الاسباني​ " الليغا "، حسم التعادل الايجابي وبواقع 1-1 اللقاء الذي جمع بين ​اتلتيك بلباو​ وخصمه ​ايبار​ وبهذا التعادل خطف بلباو المركز التاسع مؤقتاً فيما واصل ايبار تواجده في المركز الـ18.



وبدأ الشوط الاول بطريقة قوية من قبل لاعبي بلباو حيث نجح الفريق الباسكي من الضغط بقوة على مرمى ايبار ونجح يوري بيرشيش من خطف هدف التقدم لبلباو في الدقيقة 9 بعد تمريرة حاسمة من اوسكار دي ماركوس وبعدها تمكن ايبار من خطف هدف التعادل في الدقيقة 17 عبر كيكي بعد هفوة كبيرة من اللاعب اوناي لوبيز، وبعدها واصل الفريق الباسكي ضغطه على مرمى الخصم في ظل اعتماد لاعبي ايبار على الهجمات المرتدة وبعدها انحصر الصراع بشكل كبير بين لاعبي الفريقين في وسط الملعب في ظل غياب الفعالية الهجومية من الجانبين ليسود الحذر والترقب مجريات هذا الشوط والذي انتهى بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو بلباو ضغطهم الكبير على مرمى ايبار ولكن الفعالية الهجومية غابت عن لاعبي الفريق الباسكي حيث فشل ابناء المدرب مارسلينو في هزّ الشباك وبعدها لجأ مدرب بلباو الى اجراء تبديلات هجومية في صفوف فريقه حيث سعى بلباو الى هزّ الشباك بشكل مبكر في ظل تكتل دفاعي كبير للاعبي ايبار، وبعدها لجأ مدرب ايبار مينديلبار الى اجراء بعض التعديلات في صفوف فريقه في محاولة لتحسين المردود الهجومي لفريقه وانحصر الصراع خارج مناطق ايبار وبدون أي فعالية تذكر من الجانب الباسكي من جراء التنظيم الدفاعي للخصم، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو بلباو سيطرتهم العقيمة على مجريات اللقاء في ظل عدم قدرة لاعبي ايبار على القيام بأي ردة فعل هجومية واهدر مهاجم بلباو ايناكي ويليامز فرصة ذهبية امام مرمى الخصم بعد تسديدة جانبت القائم لتنتهي المباراة بالتعادل الايجابي وبواقع 1-1.