جوهرة برشلونة يشعل الصراع بين الاندية الاوروبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن جوهرة نادي ​برشلونة​ الاسباني أليكس ​موريبا​ قد اشعل الصراع بين الاندية الاوروبية للحصول على خدماته.



موريبا تم تصعيده للفريق الاول الموسم الحالي، وسجل هدفًا وصنع آخر.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنكليزية، فان ال​يونايتد​ يقود السباق للتعاقد مع موريبا، بعدما لفت الأنظار خلال المباريات السبع التي خاضها مع الفريق هذا الموسم.

الى جانب اليونايتد، هناك اهتمام أيضًا من لايبزيغ الألماني و​تشيلسي​ الإنكليزي، الا ان المانيو في صدارة الأندية التي ترغب بضمه.

وكشفت الصحيفة، أن هناك شرطا جزائيا في عقد اللاعب يبلغ 86 مليون جنية إسترليني، وعقده يمتد حتى عام 2022.