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جوهرة برشلونة يشعل الصراع بين الاندية الاوروبية

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوهرة يشعل الصراع بين الاندية الاوروبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن جوهرة نادي ​برشلونة​ الاسباني أليكس ​موريبا​ قد اشعل الصراع بين الاندية الاوروبية للحصول على خدماته.

موريبا تم تصعيده للفريق الاول الموسم الحالي، وسجل هدفًا وصنع آخر.

ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنكليزية، فان ال​يونايتد​ يقود السباق للتعاقد مع موريبا، بعدما لفت الأنظار خلال المباريات السبع التي خاضها مع الفريق هذا الموسم.

الى جانب اليونايتد، هناك اهتمام أيضًا من لايبزيغ الألماني و​​ الإنكليزي، الا ان المانيو في صدارة الأندية التي ترغب بضمه.

وكشفت الصحيفة، أن هناك شرطا جزائيا في عقد اللاعب يبلغ 86 مليون جنية إسترليني، وعقده يمتد حتى عام 2022.  

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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