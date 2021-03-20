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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جوهرة برشلونة يشعل الصراع بين الاندية الاوروبية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021
كشفت تقارير صحف إنكليزية، أن جوهرة نادي برشلونة الاسباني أليكس موريبا قد اشعل الصراع بين الاندية الاوروبية للحصول على خدماته.
موريبا تم تصعيده للفريق الاول الموسم الحالي، وسجل هدفًا وصنع آخر.
ووفقاً لصحيفة "ذا صن" الإنكليزية، فان اليونايتد يقود السباق للتعاقد مع موريبا، بعدما لفت الأنظار خلال المباريات السبع التي خاضها مع الفريق هذا الموسم.
الى جانب اليونايتد، هناك اهتمام أيضًا من لايبزيغ الألماني وتشيلسي الإنكليزي، الا ان المانيو في صدارة الأندية التي ترغب بضمه.
وكشفت الصحيفة، أن هناك شرطا جزائيا في عقد اللاعب يبلغ 86 مليون جنية إسترليني، وعقده يمتد حتى عام 2022.