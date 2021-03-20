محمد قدوح يقود امانة بغداد لتخطي الحدود في الدوري العراقي 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 مارس 2021

تمكّن فريق ​امانة بغداد​ من تحقيق انتصار مهمّ بتغلبه على الحدود بهدفين مقابل لا شيء في ​الدوري العراقي​ الممتاز لكرة القدم.



واقيم اللقاء على ملعب التاجي لحساب مباريات الاسبوع الخامس والعشرين من المسابقة.

وسجل ثنائية بغداد كل من النجم اللبناني ​محمد قدوح​ في الدقيقة 42 وجبار كريم في الدقيقة 91.

الفوز وضع امانة بغداد في المركز الثامن برصيد 33 نقطة، فيما توقف رصيد الحدود عند المركز التاسع عشر برصيد 19 نقطة.

ويستعد قدوح للمشاركة في مباراتي لبنان الوديّتين أمام الكويت والاردن في دبي.