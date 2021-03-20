شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواصل انتصاراته في دوري اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

واصل نادي الشارقة انتصاراته في دوري أقوياء اليد بقيادة مدربه الشاب هاني الفخراني، ومحترفه المتألق علي الزين، بفوزه على مستضيفه دبا الحصن 27-21 أمس الأول، وفاز العين على بني ياس 29-21، وفاز النصر على شباب الأهلي 35-29 ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر ليرفع الشارقة رصيده إلى 45 نقطة حصدها من 15 فوزاً في الدوري محافظاً على الانفراد بالصدارة من دون هزيمة أو تعادل.

وأصبح الفريق يحتاج إلى فوزين فقط لحسم اللقب للمرة الخامسة على التوالي، وفي حال فوزه في مباراتين قادمتين سيحسم اللقب قبل نهاية المنافسة بثلاث جولات ولن يكون طريق الشارقة للفوز باللقب مفروشاً بالورود في ظل المطاردة النصراوية والعيناوية له، حيث يحتل النصر المركز الثاني برصيد 40 نقطة وأيضاً العين الثالث برصيد 39 نقطة، فيما ابتعد شباب الأهلي صاحب المركز الرابع برصيد 34 نقطة بعض الشيء عن المنافسة على اللقب بعد أن خسر مباراتين في الجولات الأخيرة أمام دبا الحصن والنصر، ويحتل الوافد الجديد دبا الحصن بقيادة مدربه المصري محمد كشك المركز الثامن 24 نقطة وبني ياس في المركز العاشر مؤقتاً برصيد 19 نقطة.