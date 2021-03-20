شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج الجولة الثامنة عشر للمجموعة الأولى بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الإعلاميين والشرقية للدخان سلبيا في المباراة التي جرت بينهما بمدينة أكتوبر ضمن فاعليات الجولة الثامنة عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى ليواصل أبناء الشرقية تصدرهم للمجموعة برصيد 40 نقطة، بينما رفع رصيد الإعلاميين إلى 26 نقطة.

وحافظ المنيا على حظوظه في المنافسة على الصعود بفوز غالى خارج ملعبه على طهطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 35 نقطة في الوصافة، بينما هبط طهطا للمركز الأخير برصيد 12 نقطة ، كما واصل الألومنيوم سلسلة نتائجه الرائعة مع سعيد إبراهيم بالفوز خارج ملعبه على ديروط بهدفين مقابل هدف ليحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة بينما تجمد رصيد ديروط عند 28 نقطة.

في الوقت نفسه فاز بنى سويف على شبان قنا بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 32 نقطة ويتقدم خطوة في جدول الترتيب، كما استعاد بترول أسيوط ذاكرة الإنتصارات محققا فوز غالى على سوهاج بهدف مقابل للاشئ ، كما نجح مركز شباب سمسطا من تحقيق الفوز في اللحظات الأخيرة على الفيوم بهدفين مقابل هدف، كما فاز كيما أسوان على تليفونات بنى سويف بهدف مقابل للاشئ ، وقنا على أسمنت أسيوط بثلاثية نظيفة.