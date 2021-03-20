شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر مشاركة منتخب مصر ببطولة كأس العرب فى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة مشاركة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، فى بطولة كأس العرب، ومن المقرر إقامة البطولة بمشاركة 22 منتخبا عربيا فى قطر فى شهر ديسمبر المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة موافقة رسمية للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمشاركة الفراعنة التى تقام استعدادا لمونديال 2022 بالدوحة.

من ناحية أخرى، يدرس حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اصطحاب جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار لمعسكر شهر مارس الجارى إلى نيروبى وعددهم 28 لاعباً، لخوض المباراة الأولى أمام كينيا يوم 25 مارس الجارى، تحسبا لأى إصابات تقع بين اللاعبين فى أى وقت فى ظل حالة الإجهاد التى تسيطر على أغلبهم بسبب ضغط مباريات الدورى.