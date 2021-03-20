شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي ينقل تدريباته لاستاد القاهرة بعد قرار المعسكر المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، نقل تدريبات الفريق إلى استاد القاهرة بدلاً من بتروسبورت، بعد الاستقرار على إقامة معسكر مفتوح للاعبين بعد إلغاء الوديات فى المعسكر الحالى الذى ينطلق غداً حتى 29 مارس.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، إقامة معسكر مفتوح للاعبين يوميا، بعد عدم الوصول لخوض وديات فى التوقف الدولى فى الفترة من 22 إلى 30 مارس الجاري.

وتقرر بشكل نهائى إقامة معسكر منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، والذى ينطلق الأحد المقبل، بدون مباريات ودية، فى إطار الإعداد لأولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو المقبل، وكان مقررا خوض وديتين للمنتخب الأولمبى أمام جنوب أفريقيا ولكن ظروف كورونا وإجراءات الحجر الصحى تسببت فى إلغاء المباراتين.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأولمبى تدريبات يومية مفتوحة على أن يغادر اللاعبون بعدها لمنازلهم دون التقيد بالمبيت بفندق الإقامة.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب وضع أسماء عدد من اللاعبين الكبار فى القائمة الأولية لأولمبياد طوكيو تحسبا للحاجة إليهم، وكان الجهاز الفنى أعلن إدراج اسم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى ضمن القائمة الأولية، خاصة أنه لابد من وضع أى لاعب فى القائمة الأولية قبل الاستقرار على القائمة النهائية يوم 30 يونيو المقبل.

وقرر الجهاز الفنى وضع اسم محمد الشناوى حارس الأهلى فى القائمة الأولية، وكذلك محمد الننى وأحمد حجازى ومحمود حسن تريزيجيه، تحسبا للحاجة إليهم فى الأولمبياد.

فيما أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب قائمة تضم 32 لاعبا للمعسكر المقبل، ضمن برنامج الإعداد لأولمبياد طوكيو التى تقام فى يوليو المقبل.

وضمت القائمة كلا من: عمر رضوان – محمد صبحى – محمود جاد – عمر صلاح – مصطفى شوبير – أسامة جلال – أحمد رمضان "بيكهام" – محمود مرعى – محمود الجزار – محمد عبد المنعم – عبد الغنى محمد – كريم فؤاد – حسن على – أحمد عيد – العربى بدر – عمار حمدى – أحمد هانى – أكرم توفيق – إمام عاشور – يوسف الجوهرى – أحمد سعيد – أحمد الندرى – محمود نبيل – فوزى الحناوى – عبده يحيى – أحمد عبد القادر – إبراهيم عادل – صلاح محسن – ناصر منسى – أسامة فيصل – فادى فريد – طاهر محمد طاهر.